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Нові відео боїв “Азову” показують, що полк тисне росіян вже в Центральному районі Маріуполя

08/04/2022 21:48

Нові відео боїв “Азову” показують, що полк тисне росіян вже в Центральному районі Маріуполя.

Про це в п’ятницю, 8 квітня, написав у своєму телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Трохи хороших новин. Всі бачили нові відео успіхів нашого Азову. Маріупольці одразу впізнали, де це. Для інших – це дуже далеко в Центральному районі. Далеко в глибину від того місця, що росіяни так намагаються показати, як контрольоване. Тобто наші захисники реально тиснуть ворога так міцно, що аж палає. Буквально. Ще один доказ, що казати про хоча б якийсь натяк на контроль міста (росіянами – Н.) виглядає як сміх”, – написав він. 

Цього ж дня бійці полку “Азов” поділилися відеозаписом, як знищили російську бойову машину піхоти з екіпажем на одній з вулиць Маріуполя.

Раніше Андрющенко повідомляв, що під українським контролем залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі “Азовсталі”, узбережжя від “Азовсталі” до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть за площею, наголошував він, це більша частина міста.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в блокаді з початку березня. У місті відбуваються вуличні бої. Росіяни зайшли в деякі райони Маріуполя. Окупанти і їхні поплічники “призначили” свого мера-колабораціоніста – місцевого депутата від “ОПЗЖ” Костянтина Іващенка.

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