Home / Війна / “Нам не потрібні нові Фермопіли, врятуйте Маріуполь”: Зеленський виступив у парламенті Греції

“Нам не потрібні нові Фермопіли, врятуйте Маріуполь”: Зеленський виступив у парламенті Греції

07/04/2022 16:00

Президент Володимир Зеленський закликав Грецію не допустити знищення Маріуполя та врятувати поранених і вцілілих там людей.

Про це Зеленський заявив під час виступу у грецькому парламенті в четвер, 7 квітня.

У промові Зеленський наголошував на історичних зв’язках України і Греції, закликаючи до негайної допомоги Маріуполю.

“Місто потребує гуманітарної допомоги! Місто потребує порятунку звідти людей – вцілілих і поранених. Росія блокує Маріуполь з початку березня, на землі блокує і на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі. Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні”, – сказав Зеленський.

Він попросив Грецію використати свій вплив і можливості як члена Європейського Союзу для організації порятунку Маріуполя та його захисників від російської агресії.

“Вони знищать всю нашу спільну історію, нашу спільну спадщину. І ми не зможемо задовольнитись тим, що скажемо в майбутньому про Маріуполь: “Це нові Фермопіли”. Коли герої полягли, зупиняючи чисельне вороже військо. Зараз ми можемо врятувати наших героїв”, – сказав президент.

Зеленський закликав відрізати всі російські банки від світової фінансової системи, закрити порти для російських кораблів, не підтримувати російські танкери, які забезпечують Росії постійний потік грошей на вбивства.

Президент закликав надати Україні зброю, щоб змусити російські війська залишити нашу державу – системи протиповітряної оборони, артилерійські системи і снаряди до них, бронетехніку та інше озброєння.

Читайте також:
“Росія розглядає голод як свою зброю”: Зеленський виступив перед парламентом Ірландії

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

МОУ зреагувало на кремлівську заяву про “Євразію від Владивостока до Лісабона”

У Міністерстві оборони України зреагували на заяву заступника секретаря Ради безпеки Росії Віктора Медведєва про те, що мета РФ, буцімто, це “Євразія – від Владивостока до Лісабона”. Свою точку...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse