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У церкві під Черніговом, яку окупанти використовували як склад, знайшли трупи цивільних. ВІДЕО

09/04/2022 18:44

У храмі Московського патріархату в селі Лукашівка Чернігівського району, де російські окупанти розміщували свій штаб, рятувальники проводять розмінування та виявляють тіла загиблих людей.

Про це в суботу, 9 квітня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За інформацією ДСНС, піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети у звільнених селах Ягідне та Лукашівка під Черніговом.

У Лукашівці розташована пам’ятка архітектури – Вознесенська церква, в якій окупанти облаштовували місце дислокації і штаб.

“Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки”, – зазначають у ДСНС.

4 квітня, після звільнення Чернігівщини, “Суспільне” повідомляло в репортажі з Лукашівки:
“…За 21 день окупації російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві…” Місцевих жителів із хати виводили на розстріли – “сусід Антоніни Сашко після такого розстрілу ще досі не повернувся. Дружина шукала його всі три тижні окупації. Ходила до росіян вмовляти, щоб повернули чоловіка. Про нього досі жодної звістки у селі”.
Антоніна живе біля місцевої церкви. Каже, росіяни влаштували там склад пального та боєприпасів: “Я просила – “Свята церква, захисти нас!” – і ви знаєте, наші поцілили у ту церкву. Жалко церкву, постраждала вона, але скільки людських життів вона спасла. Скільки там зброї було”.

Довідка

Вознесенська церква — пам’ятка архітектури, розташована у селі Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області.

Перша дерев’яна церква була зведена 1781-го та оновлена 1800 року. На початку ХХ століття стару церкву було розібрано задля зведення цегляної. Існуюча церква освячена 1913 року.

Церква збудована у стилі єпархіальної архітектури. Хрещата у плані, з надбудованою над входом двоярусною дзвіницею.

У радянські часи храм був закритий і використовувався як склад. Богослужіння у храмі відновилися 1988 року. До останнього часу використовувався Московським патріархатом.

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Україна

У церкві під Черніговом, яку окупанти використовували як склад, знайшли трупи цивільних. ВІДЕО

У храмі Московського патріархату в селі Лукашівка Чернігівського району, де російські окупанти розміщували свій штаб, рятувальники проводять розмінування та виявляють тіла загиблих людей. Про це в суботу, 9 квітня,...

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