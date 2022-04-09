Двоє українських військових потрапили в полон після збиття Мі-8 під Маріуполем, – росЗМІ

Український гелікоптер Мі-8. Ілюстративне фото

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що двоє українських військових вижили під час аварії збитого росіянами вертольота Мі-8 біля Маріуполя.

Як пише 9 квітня російське інформагентство РБК, відео й фото з ними є в розпорядженні урядового “РИА Новости”.

За цими даними, борттехнік Дмитро Бурлаков та стрілець Іван Гавриленко перебувають у полоні росіян у шпиталі в окупованому Мелітополі, інтерв’ю з ними у своїх цілях використовує ворожа пропаганда.

Варто зазначити, що протягом блокади Маріуполя окупаційними військами РФ відомі непоодинокі випадки, коли гелікоптери ЗС України виконували успішні рейси до міста для постачання українських підрозділів та евакуації поранених.

Російська пропаганда неодноразово заявляла про збиття таких вертольотів та брехала, нібито метою цих рейсів була “евакуація ватажків “Азову”.

Українські джерела підтверджують втрату у квітні одного гелікоптера під Маріуполем.

Обставини

Відповідно до зведення Генштабу ЗСУ за 9 квітня, на Донеччині ворог продовжує штурмові дії, основні зусилля зосереджує зокрема на встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що місто героїчно захищають, 36-та окрема бригада морської піхоти, 501-й окремий батальйон морської піхоти, 1-й окремий батальйон морської піхоти, 12-та бригада Національної гвардії, окремий загін спеціального призначення “Азов”. Він присвоїв звання Героїв України командирам 36 обрмп та полку “Азов”.

Також президент Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання:

“Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв’язку я і головком, в принципі, щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що в найближчі дні, а може, найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого”.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. У місті й надалі точаться вуличні бої. За даними української сторони, військові ЗСУ і НГУ контролюють більшу частину території Маріуполя й після 40 днів блокади далі нищать техніку ворога.

Водночас є інформація про те, що в районі Маріуполя склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що льотчик ЗСУ Андрій Максимов був збитий і потрапив у полон. Росіяни зняли з ним пропагандистське відео.

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