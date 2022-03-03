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Льотчик ЗСУ Андрій Максимов був збитий і потрапив у полон. Росіяни зняли з ним пропагандистське відео

03/03/2022 23:30

Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова Андрій Максимов був підбитий, поранений та потрапив у полон. Російські пропагандисти записали з ним відео, змусивши говорити потрібні їм фрази.

Кадри з допитом старшого лейтенанта, який лежить на лікарняному ліжку, 3 березня показав канал “Россия 24”.

Офіцер розповідає про виконання бойових завдань, як він був підбитий, та про те, як до нього “добре ставляться” російські окупанти.

За словами військового, він випустився з Харківського національного університету Повітряних сил у 2020 році, встиг прослужити трохи більше року, коли почалася велика війна. 24 лютого його підняли по тривозі – вивести техніку на інший аеродром. Надалі Максимов отримав бойове завдання та 26-го чи 27 лютого був підбитий і катапультувався.

На камеру молодий офіцер повторює російські пропагандистські наративи про “єдиний слов’янський народ” та про те, що людей “стравлюють націоналістичними новинами про російських нелюдів”.

Речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі “Українській правді” підтвердив, що такий льотчик потрапив у полон. Щодо допиту, він зазначив, що така тактика ворога давно вдома, він її використовує ще з 2014 року.

“Ми точно знаємо, що цей хлопець патріот, Очевидно, під тиском загрози він був змушений говорити такі речі на відео. Будемо робити все для того, щоби повернути цього хлопця додому”, – сказав Ігнат.

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