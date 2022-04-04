Сподіваємось знайти відповідь у найближчі дні, а може, години, – Зеленський про Маріуполь

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що однією з найскладніших ситуацій в Україні наразі є питання заблокованого Маріуполя, але він сподівається на посередництво Туреччини.

Таку думку Зеленський висловив під час візиту в Бучу у понеділок, 4 квітня, відповідаючи на запитання “Української правди”.

На запитання, якими є реалістичні сценарії порятунку Маріуполя, чи розглядається варіант деблокади, глава держави сказав: “У Маріуполі одна з найскладніших ситуацій. Боюсь, що про всі сценарії я вам не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв’язку я і главком в принципі щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що найближчі дні, а може, найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого”, – сказав глава держави.

Нагадаємо, відповідно до зведення Генштабу ЗСУ 4 квітня, на Донеччині основні зусилля противника зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем. По ньому ворог сьогодні завдає авіаударів, тривають вуличні бої. Українські захисники тримають оборону міста.

Читайте також:

“Керівництво держави зацікавлене в деблокаді Маріуполя”: командир “Азову” Прокопенко переговорив із Зеленським