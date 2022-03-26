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“Керівництво держави зацікавлене в деблокаді Маріуполя”: командир “Азову” Прокопенко переговорив із Зеленським

26/03/2022 11:56

Командир полку  Нацгвардії “Азов” Денис Прокопенко “Редіс” мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським з приводу Маріуполя й потреби в деблокаді цього міста.

Про це Герой України Прокопенко розповів у інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, котре опубліковане в суботу, 26 березня.

На запитання Гордона, про що була розмова з главою держави і чи правда, що вона взагалі була, Редіс відповів:
“Так, це правда. Розмова відбулася. Ініціатива була не лише з моєї сторони. Розмова була достатньо короткою, але конструктивною. Не хочу розкривати військові таємниці, не маю на це права. Але багато позитивних речей ми обговорили.  Я радий, що вище військово-політичне керівництво зацікавлене в питанні Маріуполя, і питанні деблокади. І знаю, що рано чи пізно це відбудеться”, – сказав командир полку “Азов”. 

Перед цим у розмові з журналістом Прокопенко ще раз наголосив на потребі в деблокаді міста та своєму переконанні, що вона таки відбудеться.

“Рано чи пізно буде деблокада, я не хочу зараз розповідати зараз багато військових таємниць, хай це все залишається під грифом “секретно”. Але над цим працює вище військово-політичне керівництво… і однозначно буде успіх у цій операції і ми вистоїмо”, – наголосив командир полку. 

Також Редіс підкреслив, що росіяни знищують Маріуполь, використовуючи тактику випаленої землі.

“Зараз від міста каменя на камені не залишилося. Противник використовує тактику випаленої землі. Він без розбору працює авіацією, артилерією, ракетами. Абсолютно без розбору. Зараз вийти на вулицю і побачити один цілий незруйнований будинок – вкрай важко. Це просто руїни, які можна порівняти з Дрезденом 1945-го…” – повідомив командир полку “Азов”.

Він висловив повагу й захват від рівня героїзму та відваги своїх підлеглих. “Азовці” продовжують іти в бій, із його слів, навіть після кількох поранень, скажімо, ампутованого пальця чи осколкових уражень.

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