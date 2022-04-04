ГШ: після відходу з півночі ворог готується до наступальної операції на сході України

Знищена техніка ЗС РФ на Чернігівщині. Фото: ОК Північ

Після відходу з-під Києва, із Чернігівщини та Сумщини командування російської армії готується до проведення наступальної операції на сході України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 12:00 у понеділок, 4 квітня.

“Командування противника, з метою підготовки до проведення наступальної операції на сході України, здійснює розгортання елементів оперативної побудови наступального угруповання та нарощує систему управління. Окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України. Триває формування та переміщення додаткових підрозділів російської федерації для участі у бойових діях на території України”, – сказано у зведенні.

На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах Рубіжного, Попасної, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над Маріуполем. По ньому ворог сьогодні завдав вісім авіаударів, тривають вуличні бої. Українські захисники тримають оборону міста

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

“Для уточнення позицій підрозділів Збройних Сил України противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм. Поблизу населеного пункту Бражківка, силами до танкової ротної тактичної групи, ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі.

Залишається висока імовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ”, – ідеться у зведенні.

На Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

Спостерігається переміщення підрозділів Східного ВО та повітряно-десантних військ ЗС Росії з Білорусі до РФ. Переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

На Південнобузькому напрямку наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв’язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах.

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