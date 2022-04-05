Частина морпіхів у Маріуполі склала зброю, – ЗМІ

Зруйновані будинки і спалена військова техніка на вулицях Маріуполя. Ілюстративне фото: Євген Малолєтка / АР

За деякими даними, склала зброю частина військовослужбовців 501-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України, який серед інших героїчно обороняв Маріуполь.

Відео з проходженням бійців підрозділу з піднятими руками 4 квітня опублікували російські та сепаратистські ЗМІ.

Вони пишуть, що здалося більше 200 морпіхів.

В українських військових колах цю інформацію підтверджують лише неофіційно.

“У морпіхів 501-го батальйону, які трималися в Маріуполі, тупо закінчилися боєприпаси… Ніхто не скаже, що вони не зробили все, що їм до снаги, і навіть більше”, – написав армійський волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк).

Обставини

Відповідно до зведення Генштабу ЗСУ 4 квітня, на Донеччині основні зусилля противника зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем. По ньому ворог завдає авіаударів, тривають вуличні бої. Українські захисники тримають оборону міста.

Полк “Азов” повідомив, що за добу 4 квітня знищив два танки окупантів, одну МТЛБ із ЗУ та багато ворожої піхоти.

“Ви, можливо, спитаєте, а як нам вдається, перебуваючи 35 днів в повній блокаді, на 40-й день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь – ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми надіємось на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину. І нехай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер…” – заявив у вечірньому зверненні заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар із позивним “Калина”.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

“Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв’язку я і головком, в принципі, щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що в найближчі дні, а може, найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого”.

Увечері цього ж дня у міноборони РФ заявили, нібито Москва пропонує захисникам українського Маріуполя скласти зброю вранці 5 квітня та вийти з Маріуполя на підконтрольні Києву території.

Тим, хто вийде, нібито гарантують збереження життя. “Режим повної тиші” пропонується оголосити о 9:30 мск, при цьому сторони повинні підняти прапори: з російської – червоні, з української – білі “по всій лінії дотику”, передає “Українська правда” з посиланням на “РИА Новости”.

Це не перший “ультиматум” Росії щодо Маріуполя. Раніше російське МО оборони закликало українську владу, щоб до 5-ї ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

Як відомо, на виході з Маріуполя в “гуманітарних коридорах” російські військові, що оточили місто, перевіряють цивільних на предмет татуювань і синців від бронежилетів – шукають т.зв. “нацистів”.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що місто героїчно захищають, 36-та окрема бригада морської піхоти, 501-й окремий батальйон морської піхоти, 1-й окремий батальйон морської піхоти, 12-та бригада Національної гвардії, окремий загін спеціального призначення “Азов”. Він присвоїв звання Героїв України командирам 36 обрмп та полку “Азов”.

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