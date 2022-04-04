35-й день повної блокади Маріуполя: “Азов” підготував нове звернення і продовжує палити росіян

Фото пресслужби Азову

За добу бійці полку “Азов” знищили в Маріуполі 2 танки окупантів, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.

Про це повідомили в Telegram-каналі “Азову” у понеділок, 4 квітня.

“Ви, можливо, спитаєте, а як нам вдається, перебуваючи 35 днів в повній блокаді, на 40-ий день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь – ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми надіємось на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину. І нехай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер…”, – підкреслив у зверненні заступник командира полку “Азов” з позивним “Калина”.

Захисники Маріуполя наголосили :”З холодним розумом, мужністю та відвагою знищимо кожного окупанта, хто ступив на нашу землю”.

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