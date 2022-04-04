35-й день повної блокади Маріуполя: “Азов” підготував нове звернення і продовжує палити росіян

За добу бійці полку “Азов” знищили в Маріуполі 2 танки окупантів, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.
Про це повідомили в Telegram-каналі “Азову” у понеділок, 4 квітня.
“Ви, можливо, спитаєте, а як нам вдається, перебуваючи 35 днів в повній блокаді, на 40-ий день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь – ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми надіємось на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину. І нехай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер…”, – підкреслив у зверненні заступник командира полку “Азов” з позивним “Калина”.
Захисники Маріуполя наголосили :”З холодним розумом, мужністю та відвагою знищимо кожного окупанта, хто ступив на нашу землю”.
Читайте також:
Сподіваємось знайти відповідь у найближчі дні, а може, години, – Зеленський про Маріуполь
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!