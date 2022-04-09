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“Успіху не мав”: Генштаб розповів про відбиття противника на Донбасі й Харківщині

09/04/2022 08:47

Із початком 45-ї доби повномасштабного вторгнення російські окупанти продовжують підготовку до нового наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на шосту годину 9 квітня.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки.
На території Бєлгородської області РФ окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка (у Харківській області південніше міста Ізюм), успіху не мав.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи армії РФ, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. За наявною інформацією, з метою перегрупування військ ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях РФ, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької й Луганської областей.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі ворога: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.

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