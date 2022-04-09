Росіяни завдали нового ракетного удару по Миргороду, значні руйнування

Російська армія завдала ракетного удару по місту Миргород на Полтавщині.
Про це вранці 9 квітня повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
“Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу”, – ідеться в дописі голови ОВА в телеграмі.
Нагадаємо, 2 квітня атака військ РФ була спрямована на військовий аеродром Миргорода. Тоді були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому, сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.
Як відомо, на авіабазі в Миргороді дислокується 831-ша бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.
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