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Росіяни завдали удару по авіабазі в Миргороді

02/04/2022 20:42

Стали відомі подробиці ракетного удару росіян по Миргороду. Атака була спрямована на військовий аеродром.

Про це ввечері повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів“, – розповів Лунін.

За даними глави ОВА, на уражених об’єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.

Кількість постраждалих встановлюється.

Як відомо, на авіабазі в Миргороді дислокується 831-ша бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

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