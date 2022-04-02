Росіяни завдали удару по авіабазі в Миргороді

Військовослужбовець 831-ї бригади тактичної авіації ПС ЗСУ на аеродромі в Миргороді. Архівне фото

Стали відомі подробиці ракетного удару росіян по Миргороду. Атака була спрямована на військовий аеродром.

Про це ввечері повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів“, – розповів Лунін.

За даними глави ОВА, на уражених об’єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.

Кількість постраждалих встановлюється.

Як відомо, на авіабазі в Миргороді дислокується 831-ша бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

831-ша бригада тактичної авіації показала вражаючі фото з Миргорода