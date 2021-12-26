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831-ша бригада тактичної авіації показала вражаючі фото з Миргорода

26/12/2021 21:59

831-ша бригада тактичної авіації та Повітряне командування “Центр” ПС ЗСУ показали захопливі фото з миргородського військового аеродрому.

“Нам погодні умови не завада!” – йдеться в дописі на ФБ-сторінці 24 грудня.

“Посилені тренування, постійні відпрацювання навичок льотного складу та наземних служб забезпечення на летовищі надзвичайно важливі, адже незалежно від місцевості, часу та погодних умов, повітряний простір країни завжди перебуває під надійним захистом українських військовиків-авіаторів”, – сказано в дописі про будні Миргородських авіаторів.

Фотогалерея (гортайте):

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Довідка

831-ша бригада тактичної авіації (831 брта, в/ч А1356) – авіаз’єднання Повітряних сил Збройних сил України, входить до Повітряного командування “Центр” та базується в Миргороді Полтавської області.

У складі Збройних сил України частина завжди була однією з найбоєздатніших одиниць Військово-Повітряних сил.

Бригада входить до складу Сил швидкого реагування, несе бойове чергування в системі ППО. Три літаки частини базуються на одеському аеродромі “Шкільний”.

10 лютого 2016 року президент України Петро Порошенко своїм указом постановив присвоїти літаку Су-27 (б/н 50 синій) 831-ї бригади ім’я генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова (заступник командувача ПСл з авіації — начальника авіації Повітряних сил ЗС України; брав участь в АТО, помер 2015 року від раку)

6 грудня 2021 року, до 30-ї річниці Збройних сил України, на аеродромі в смт Озерне Житомирської області 831-й бригаді тактичної авіації передали модернізований у Запоріжжі винищувач Су-27 (бортовий номер 38).

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