Stand Up for Ukraine: міжнародні інституції та зірки зібрали 10 млрд євро на допомогу українським біженцям

Виступ Володимира Зеленського під час конференції. Фото: PAP / Петро Новак

Міжнародні організації, іноземні уряди, великі іноземні компанії та відомі постаті зібрали понад 10 млрд євро для допомоги біженцям від повномасштабної агресії РФ проти України.

Масовий захід, як онлайн, так і у форматі конференції із запрошеними гостями, відбувся 9 квітня у Варшаві, в парку Лазенки; його співорганізатором був Євросоюз.

“Збір зірок Stand Up for Ukraine, організований на прохання президента Зеленського під прапором Global Citizen, приніс понад 10 мільярдів євро”, – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зібрані кошти

“Сьогодні ми зібрали 9,1 мільярда євро для людей, які тікають від вторгнення – як для тих, хто лишився в Україні, та і для тих, хто виїхав за кордон. І буде ще більше коштів! Ми продовжимо надавати підтримку”, – сказала фон дер Ляєн, яку цитує “Європейська правда”, міжнародна донорська конференція Stand Up for Ukraine відбулася 9 квітня у Варшаві, її співорганізатором був Євросоюз.

Як зазначає Reuters, 4,1 млрд євро з цієї суми становить безповоротна грантова допомога, що переважно надійде до українського бюджету. Ще 5 млрд євро будуть надалі у вигляді позик та кредитів. У тому числі Європейський інвестиційний банк виділяє 4 млрд євро для облаштування українських біженців.

Конференція була присвячена фокусному питанню – допомозі біженцям. Однак у ЄС запевняють, що відбудеться також збір коштів для інфраструктурного відновлення України.

“Як тільки бомби перестануть падати, ми допоможемо народу України відбудувати свою країну”, – запевнила фон дер Ляєн.

За її словами, в рамках грантової програми ЄС виділить 1 млрд євро додатково до попередніх програм.

“Шістсот мільйонів із них підуть в Україну, переважно на рахунки української влади, та частково до ООН. 400 мільйонів євро підуть прифронтовим державам, які роблять таку видатну роботу та допомагають біженцям, які прибувають”, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС виділить ще 500 млн євро на зброю для України – на додачу до вже виділеного 1 млрд.

Після Бучі

“Я була в Києві, була в Бучі, не можу знайти слів, щоб описати жахи, які я бачила, це найжахливіше обличчя путінської армії, що тероризує людей. Я дуже захоплююся нашими українськими друзями, які також борються від нашого імені, в ім’я демократії проти автократії”, – також сказала Урсула фон дер Ляєн у виступі на конференції. Захід у Варшаві відбувся через день після повернення глави Єврокомісії з Київщини, де вона побачила сліди звірячих розправ російських окупантів із цивільними мешканцями.

Поруч із нею в президії конференції перебував президент Польщі Анджей Дуда.

“Дякую за вашу присутність у Києві, це був видимий символ присутності Європейського Союзу тут, у нашому сусідстві, – сказав Дуда. – Наша зустріч у Варшаві є символічною: Польща – це прифронтова країна перед війною Росії проти України. Першими українських біженців прийняли мої співвітчизники. Я радий, що з нами мій друг президент Зеленський. Він є прикладом справжнього лідера, героя нашого часу”.

Президент України виступив перед учасниками конференції по відео.

“Росія, найбільша країна світу, найбільша за агресивністю та безкарністю, вже 45 днів атакує Україну. Але вона атакує іншу найбільшу країну світу – найбільшу за відвагою. Наша мужність об’єднала весь демократичний світ. Але це ще й про те, що Україну підтримує весь світ, бо ми захищаємось від найбільшої тиранії у світі”, – заявив Володимир Зеленський.

Президент знову закликав до повного бойкоту імпорту російської нафти, до санкцій для всіх банків і до зброї для України.

Зіркова підтримка

Найбільші зірки світової поп- і рок-музики взяли участь в інтернет-кампанії Stand Up for Ukraine, пише польське видання “Жеч посполіта”.

Мадонна заявила: “Художники тут, щоб порушити спокій! Сьогодні ми виступаємо за людей, які дуже потребують нашої підтримки. Ми виступаємо за Україну і закликаємо світових лідерів зробити те саме! Потрібні негайні дії, щоб допомогти біженцям з України”.

У спеціальному відео вона додала: “Як красномовно сказав президент Зеленський на останньому гала-концерті «Греммі», музика існує для того, щоб об’єднувати людей”, і заспівала пісню разом із сином Девідом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Madonna (@madonna)

“Мене звати Оззі Осборн, це моя дружина Шерон, ми разом з Україною”, – сказав соліст Black Sabbath.

“Сміливий народ України бореться за свою свободу – і нашу – перед обличчям невимовного насильства та несправедливого вторгнення, – заявив рок-гурт U2. – Понад 4 мільйони людей, переважно жінки та діти, змушені були втекти, щоб вижити – це населення майже розміром з Ірландію. Світові лідери тепер повинні стати на бік українців, тих, хто воює, і тих, хто виїхав”.

Боно і The Edge також виконали акустичну перероблену версію Walk On.

“Я за Україну”, — заявила Енні Леннокс і заспівала Here Comes The Rain Again.

“Разом з Україною. Нехай панує любов, а не війна”, – цей напис показав у FB Ленні Кравіц на шматку фанери.

“Ми звертаємося до урядів, але ми також маємо свою роль. Ми допомагаємо біженцям в Америці, а наші партнери в Європі позичили туристичні автобуси, щоб допомогти біженцям”, – сказав Едді Веддер із Pearl Jam.

Red Hot Chilli Peppers записали окреме звернення.

Radiohead пожертвував кошти від Help! The Day In A Life для “жертв кризи в Україні”, але фанат прокоментував: “Назвіть це війною, слова мають значення”.

Біллі Айліш присвятила Україні пісню “Твоя сила”.

До кампанії долучилися Аланіс Моріссетт, Біллі Джоел, Селін Діон, Елтон Джон, “Грін Дей”, Кеті Перрі, Майлі Сайрус, Стіві Нікс, Стіві Вандер та багато інших під гаслом Stand Up For Ukraine.

Читайте також:

“Ми повинні надавати всю підтримку, на яку здатні”:

Джонсон у Києві представив новий пакет допомоги Україні