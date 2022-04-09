“Ми повинні надавати всю підтримку, на яку здатні”: Джонсон у Києві представив новий пакет допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Київ, 9 квітня 2022 року. Фото: ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва представив новий пакет фінансової та військової допомоги.

“Сьогодні я зустрічався зі своїм другом президентом Зеленським у Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми представляємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії”, – написав британський прем’єр після зустрічі з президентом України.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine. We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Під час спільної пресконференції із Зеленським Джонсон запевнив, що Велика Британія посилюватиме санкції та економічний тиск на Росію, а також надаватиме економічну й військову допомогу Україні з огляду на підготовку РФ до нового наступу на сході.

“Зараз Путін збирається посилити тиск на Донбасі та сході. Тому настільки важливо, щоб ми, ваші друзі, і далі пропонували будь-яку підтримку, на яку ми здатні”, – наголосив очільник британського уряду.

Він зазначив, що серед санкцій має бути не лише замороження активів у банках та заходи проти російських олігархів, а й “відхід від використання російських вуглеводнів”.

Крім цього, Джонсон поінформував про збір 1,5 мільярда фунтів для України від друзів і партнерів по всьому світу: “Десятки і десятки країн хочуть зараз допомогти Україні”.

Президент Зеленський закликав західні країни наслідувати приклад Великої Британії й посилювати тиск на Росію, зокрема запровадити ембарго на російські енергоносії та збільшити постачання зброї Україні.

“Ми маємо ще більше тиснути на Російську Федерацію, тиснути дієвою допомогою народу України саме у захисті від РФ, тиснути санкціями потужно. Я дякую Великій Британії, яка продовжує ці потужні санкції, постійно нарощуючи пакети. І так само потужно допомагає Україні, посилюючи нашу оборонну спроможність”, – зазначив Зеленський.

За його словами, вони спільно в главою британського уряду вважають, що необхідно і надалі посилювати антивоєнну коаліцію.

Глава держави подякував Джонсону за візит до Києва у “надзвичайно напружений, небезпечний, складний” для України час.

“Народ України цінує підтримку Великої Британії на нашому шляху до миру”, – підкреслив президент.

“Розраховуємо на те, що Лондон відіграватиме ключову роль у гарантуванні безпеки нашої держави”, – додав Зеленський.

“Мирні домовленості мають передбачати механізм дієвих гарантій для нашої держави. Про це ми також сьогодні детально говорили. Досягнення миру в Україні буде нашою спільною майбутньою перемогою”, – підкреслив президент.

Він також оприлюднив відео з прогулянки із Джонсоном по центру Києва.

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