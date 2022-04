“Ми повинні надавати всю підтримку, на яку здатні”: Джонсон у Києві представив новий пакет допомоги Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва представив новий пакет фінансової та військової допомоги.

“Сьогодні я зустрічався зі своїм другом президентом Зеленським у Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми представляємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії”, – написав британський прем’єр після зустрічі з президентом України.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022