Канцлер Австрії у Києві: “ЄС посилюватиме санкції проти Росії до припинення війни”

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у Києві заявив, що Євросоюз посилюватиме санкції проти Росії “доти, доки припиниться війна”.
Про це він сказав на спільній пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє “Європейська правда“.
За його словами, хоч Австрія і є нейтральною країною у військовому плані, але не може погодитися зі злочинами, які відбуваються.
“Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС [проти Росії], запроваджує їх у себе. І Австрія підтримує Україну там, де це Україні найбільш потрібно”, – наголосив Негаммер.
“Ми будемо посилювати санкції в рамках ЄС, поки війна не припиниться. Зараз був ухвалений ще один пакет санкцій. І він буде не останній”, – наголосив глава австрійського уряду.
Водночас канцлер визнав, що нинішні санкції недостатні, бо українці продовжують гинути.
Також Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, щоб були створені гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя і щоб ці коридори були надійними.
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