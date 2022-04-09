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Канцлер Австрії у Києві: “ЄС посилюватиме санкції проти Росії до припинення війни”

09/04/2022 17:52

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у Києві заявив, що Євросоюз посилюватиме санкції проти Росії “доти, доки  припиниться війна”.

Про це він сказав на спільній пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє “Європейська правда“.

За його словами, хоч Австрія і є нейтральною країною у військовому плані, але не може погодитися зі злочинами, які відбуваються.

“Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС [проти Росії], запроваджує їх у себе. І Австрія підтримує Україну там, де це Україні найбільш потрібно”, – наголосив Негаммер.

“Ми будемо посилювати санкції в рамках ЄС, поки війна не припиниться. Зараз був ухвалений ще один пакет санкцій. І він буде не останній”, – наголосив глава австрійського уряду.

Водночас канцлер визнав, що нинішні санкції недостатні, бо українці продовжують гинути.

Також Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, щоб були створені гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя і щоб ці коридори були надійними.

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Україна

Канцлер Австрії у Києві: “ЄС посилюватиме санкції проти Росії до припинення війни”

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у Києві заявив, що Євросоюз посилюватиме санкції проти Росії “доти, доки  припиниться війна”. Про це він сказав на спільній пресконференції після зустрічі з президентом...

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