У Київ приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Джонсон

Фото: ФБ Андрій Сибіга

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 9 квітня, приїхав до Києва з візитом.

Про це повідомив заступник голови офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці у фейсбуці.

“Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським“, – написав Сибіга.

Він наголосив, що Велика Британія є лідером в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та в санкціях щодо російського агресора.

Візит глави британського уряду до Києва офіційно не анонсувався.

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