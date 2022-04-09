У Київ приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Джонсон

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 9 квітня, приїхав до Києва з візитом.
Про це повідомив заступник голови офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці у фейсбуці.
“Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським“, – написав Сибіга.
Він наголосив, що Велика Британія є лідером в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та в санкціях щодо російського агресора.
Візит глави британського уряду до Києва офіційно не анонсувався.
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