24-та бригада на Луганщині збила російський дрон “Орлан-30”

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила збила на Луганщині російський дрон “Орлан-30”.
Про це повідомила пресслужба військової частини у п’ятницю, 8 квітня.
“Вчора ми повідомляли вас про успішну посадку “Орлан-10” фахівцями радіоелектронної боротьби на Луганщині. Сьогоднішній день видався ще успішнішим. Цього разу уже сучасніша модель згаданого безпілотного літального апарату – “Орлан-30” – посаджена українськими захисниками. P.S. модель то сучасніша, але “бачок” із пальним нас дуже повеселив”, – йдеться в повідомленні.
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