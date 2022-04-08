Сім доказів, чому в ракетному ударі по вокзалу Краматорська винна Росія

Залишки ракетної частини із блюзнірським написом "За детей"

Російська пропаганда заперечує причетність військ РФ до ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська й обвинувачує в цьому ЗСУ, хоча одразу кілька доказів вказують на спланований злочин саме з боку росіян.

По-перше,

“РИА Новости”, російське урядове інформагентство, оприлюднило новину про “удар ЗСУ” по Краматорську 8 квітня о 10:25, хоча перші повідомлення в месенджерах з’явилися приблизно о 10:30, і це підтверджує більшість людей та свідків події.

По-друге,

як видно на скріні видно, що у Twitter повідомлення “РИА Новости” було викладене через TweetDeck, а цей сервіс використовується для надсилання відкладених постів.

І те, й інше вказує на те, що кремлівське медіа заздалегідь знало про удар, що готується.

По-третє,

частина рашистів не приховували, що удару по Краматорську завдали ЗС РФ. Із тим лише застереженням, що били вони нібито по скупченню українських військ, які мали перебувати на залізничному вокзалі Краматорська.

Повідомлення про це розмістив зокрема російський телеграм-канал “Силовики”, а репост на свої канали зробили російський пропагандист Дмитро Стешин (“Русский тарантас”) і так званий “заступник міністра інформації ДНР” Данило Безсонов.

Як тільки стало відомо, що удар припав не по ЗСУ, а по мирних громадянах, пости відразу почали терти і видаляти.

“Так само було і зі збитим “Боїнгом” у 2014 році. Спочатку вихвалялися, що збили український літак. Потім поспіхом терли свої ж сюжети”, – пише журналісті блогер Денис Казанський, який був членом підгрупи в ТКГ з питань Донбасу.

По-четверте,

Міноборони Росії переконує, що війська РФ не використовують ракети “Точка-У” (саме такою вдарили по Краматорську). Однак дані ОСІНТ-розслідувачів свідчать про інше.

Ще 2021 року повідомляли, що новостворена 47-ма ракетна бригада 8-ї армії ЗС РФ (дислокована на схід від Донбасу) має на озброєнні “Точки-У”. Ці ракети можна було побачити в Кореновському районі Краснодарського краю РФ у репортажі місцевого телебачення.

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі каналу “Настоящее время” повідомляв, що обстріл Донецька 14 березня ракетою “Точка-У”, спорядженою касетними боєприпасами, був провокацією Росії та що обстріл вівся з території, контрольованої військами РФ.

Передислокацію “Точок” із маркуванням “V” фіксували в березні 2022 року і в білоруському Гомелі.

За даними РЖД, цей ешелон пройшов у Білгородську область РФ, де, імовірно, комплекси “Точка-У” мали взяти участь у наступі на Донбас.

По-п’яте,

Менш як за 20 хвилин до двох вибухів у Краматорську в телеграм-каналі “Типовий Донецьк” з’явилися відео запуску двох ракет із району окупованого Шахтарська (ОРДО).

Відео, збережене й викладене на іншому каналі, після видалення з “Типичного Донецка”:

Запуск двох ракет в окупованому Шахтарську незадовго до ракетного удару по Краматорську pic.twitter.com/TGKStZQZ1c — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2022

Імовірно, одна з цих ракет і була тією “Точкою”, що за кілька хвилин ударила по вокзалу Краматорська, а друга – тією, що прилетіла з невеликим проміжком трохи віддалік.

Conflict Intelligence Team також визнає, що напрямок, у якому лежить ракетна частина “Точки” біля краматорського вокзалу – південно-західний, вказує на ймовірний приліт як від підконтрольного Україні Добропілля (звідки пуски не фіксувалися), так і від Шахтарська (звідки пуски зафіксовано).

По-шосте,

привертає увагу, що напередодні вночі в одному російських тг-каналів жителям Краматорська, Слов’янська та сусідніх населених пунктів радили не евакуюватися залізницею.

По-сьоме,

версія з “провокацією України”, яку педалює МО РФ, видається неймовірною хоча б тому, що українці не стали б ризикувати стратегічно важливим вокзалом (який використовується для постачання та перекидання зокрема й підрозділів ЗСУ) в умовах, коли більш ніж достатньо свідчень про обстріли росіянами житлових кварталів, цивільної інфраструктури тощо.

“Звинувачення України у “зриві евакуації” не витримує критики, оскільки місцева влада та уряд активно закликають жителів евакуюватися та вивозять їх будь-якими способами, зокрема автотранспортом. Ніхто не зробив більше для “зриву евакуації”, ніж російські військові, які останніми днями б’ють по залізничних вузлах”, – пише СІТ.

Російське міноборони саме неодноразово визнавало свої удари по залізничних вузлах на захід від Краматорська, щоб у такий спосіб наблизити оточення українського угруповання в зоні ООС.

Нагадаємо, 7 квітня росіяни завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове – це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із Краматорська та сусідніх міст. Тоді тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди, людей розмістили на вокзалі.

Що сталося

За кілька хвилин до 10:30 8 квітня російські війська завдали удару двома тактичними ракетами по Краматорську Донецької області. Одна “Точка-У” вразила територію залізничного вокзалу, де чекали відправки евакуаційних поїздів на безпечну територію 3-4 тисячі людей, переважно жінки й діти.

За попередніми даними, станом на 17:30, внаслідок ракетного обстрілу загинули 50 людей, із них п’ятеро – діти. До лікарень доправлено 98 осіб (16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків).

38 людей загинули одразу на вокзалі. Дванадцятеро людей померли у лікарні.

Євросоюз та інші західні демократії назвали удар по краматорському вокзалу новим воєнним злочином РФ.

Вокзал Краматорська – найважливіший транспортний хаб для сполучення з підконтрольними Україні територіями Донецької і Луганської областей.

Україна продовжує евакуацію цивільного населення Донецької і Луганської областей перед очікуваною великою “битвою за Донбас”, для якої Москва перекидає військові резерви з інших напрямків.

підготував: Дмитро Лиховій

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