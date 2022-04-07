Росіяни завдали авіаудару по мосту біля залізниці: у Слов’янську та Краматорську заблокований рух потягів

Про це повідомив у Телеграмі голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін у четвер, 7 квітня.
“Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди”, – написав Камишін.
“Укрзалізниця” чекає на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів поки що розміщують на вокзалі.
Як раніше повідомлялося, тільки за минулу добу “Укрзалізниця” евакуювала з Лозової, Краматорська, Слов‘янська та Барвінкового 14 тисяч осіб.
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