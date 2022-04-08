Кількість загиблих внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську сягла 50 людей, з них – п’ятеро дітей

Ілюстрація Нікіти Тітова

За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинули вже 50 людей.

Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомив надвечір голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро – діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ “Точкою-У” по залізничному вокзалу Краматорська. На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися”, – написав Кириленко.

За його словами, з 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, – 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро людей померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі.

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