Кількість загиблих внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську сягла 50 людей, з них – п’ятеро дітей

За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинули вже 50 людей.
Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомив надвечір голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро – діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ “Точкою-У” по залізничному вокзалу Краматорська. На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися”, – написав Кириленко.
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