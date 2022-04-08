“Якщо зло не покарати, воно не зупиниться”: президент про удар по Краматорську

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий ракетний удар по залізничному вокзалі в Краматорську Донецької області, внаслідок якого загинули щонайменше три десятки людей.

Президент вдень у п’ятницю, 8 квітня, у телеграмі наголосив, що окупанти не мають сили та сміливості протистояти на полі бою, тому “цинічно знищують цивільне населення”.

“Окупанти вдарили “Точкою-У” по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення.

Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться”, – йдеться в повідомленні.

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