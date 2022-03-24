24 омбр на Луганщині показала роботу своїх САУ. ВІДЕО

24-та окрема механізована бригада ЗСУ імені Короля Данила продовжує виконувати завдання за призначенням на Луганщині.

Пресслужба підрозділу поширила відео, показавши, як її артилерійський дивізіон працює по особовому складу та техніці російських окупантів.

На відео – робота САУ (самохідних артустановок) “королівських піхотинців”:

Командир підрозділу розповів: “Наразі виконуємо завдання по 15-16 цілей на день. Дуже інтенсивно йде робота, захищаємо нашу державу… Працюємо по живій силі противника, по танках, по взводних і ротних опорних пунктах”.

Відео: пресслужба 24 омбр

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