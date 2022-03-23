Воїни 24 омбр показали, як гарно палають боєкомплекти окупантів на Луганщині. ВІДЕО

У Луганській області українські військові знищили бойові комплекти окупантів до “стрілецької зброї, артснаряди і багато іншого”.
Про це вночі в середу, 23 березня, повідомила пресслужба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
“Це відео – немов колискова для тих, кому зараз не спиться і наче заспокійливе для всіх, у кого якісь хвилювання і негаразди. На ньому не просто красиво горить вогонь. На ньому неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині.
Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого“, – йдеться в повідомленні.
“Найбільше гріє душу те, що ця краса відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти”, – наголосили в пресслужбі 24 омбр.
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