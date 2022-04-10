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ППО 95-ї бригади збила британською ракетою Starstreak “недосяжний” російський безпілотник “Орлан”. ВІДЕО

10/04/2022 12:44

Підрозділ протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищив російський БПЛА “Орлан-10”, який російські окупанти називали “недосяжним” для українських ПЗРК. Ураження відбулося за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу Starstreak, отриманого нещодавно від Великої Британії.

Про це стало відомо в неділю, 10 квітня.

Десантники поширили в мережі відео із влучним пострілом (увага, ненормативна лексика!):

“Вважайте це привітом від українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Великій Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно”, – написав у фейсбуці військовий експерт Юрій Кочовенко.

Він зазначив, що БПЛА “Орлан” рашисти досі називали “недосяжним для наших ПЗРК”.

Нагадаємо, в перші дні квітня стало відомо, що на Луганщині британським ПЗРК Starstreak збили російський гелікоптер.

9 квітня в Києві прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Довідково

Starstreak – переносний зенітний ракетний комплекс, що був прийнятий на озброєння Великої Британії в 1997 році.
Заявлена висота враження цілей – до 5000 м, дальність – 6000+ м. Ракета з бойовою частиною в 0,9 кг може розвивати швидкість у 3,5 Мах.
Бойова частина у вигляді трьох кінетичних вольфрамових субелементів. Наведення відбувається по лазерному променю у напівавтоматичному режимі.
ПЗРК може бути виконаний у різних форм-факторах: ручного, стаціонарного на штативі з трьома контейнерами ракет, бойові модулі для військової техніки.

9 березня стало відомо, що Британія розглядає передачу ПЗРК Starstreak Україні.

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