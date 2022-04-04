На Луганщині британським ПЗРК Starstreak збили російський гелікоптер. ВІДЕО

Українські військові успішно застосували британські ПЗРК Starstreak і вразили перші цілі.
Про це інформує The Times.
Британське видання посилається на свої джерела в міністерстві оборони Сполучного Королівства.
ПЗРК Starstreak вже більше тижня фактично перебувають в Україні. Ймовірно, однією з перших цілей новітньої ракетної зброї став російський гелікоптер Мі-28Н.
Британські військові вважають, що знищення Мі-28Н за допомогою Starstreak потрапило на кадри відео, яке поширилося мережею 1 квітня 2022 року.
Хвостову балку гелікоптера зруйнувала ракета, яка містить три вольфрамові елементи ураження.
Гелікоптер збили на території Луганської області.
Мі-28Н – модифікований вертоліт Мі-28. Оновлена авіаційна машина повинна була зберегти всі якості Мі-28 і також відповідати специфіці сухопутних військ: працювати не лише вдень, а й уночі. Також у будь-яку погоду, мати високий рівень автономності та бути досить простим в експлуатації та ремонті.
Starstreak – ПЗРК, що був прийнятий на озброєння Великої Британії в 1997 році.
Заявлена висота враження цілей – до 5000 м, дальність – 6000+ м. Ракета з бойовою частиною в 0,9 кг може розвивати швидкість у 3,5 Мах.
Бойова частина у вигляді трьох кінетичних вольфрамових субелементів. Наведення відбувається по лазерному променю у напівавтоматичному режимі.
ПЗРК може бути виконаний у різних форм-факторах: ручного, стаціонарного на штативі з трьома контейнерами ракет, бойові модулі для військової техніки.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 40 – 04.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!