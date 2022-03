Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Об’єднане Королівство вивчає можливість передачі Україні зенітних ракет виробництва Thales, щоби допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.

Про це урядовець сказав вдень середу, 9 березня, британським парламентарям, повідомляє агентство Reuters.

“Життєво важливо… щоб Україна зберегла свою здатність літати і придушувати російську повітряну атаку”, – наголосив він.

“У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів STARStreak. Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо”, – сказав Воллес.

NEW – #UK’s @BWallaceMP announces that Star Streak anti-aircraft systems will soon be provided to #Ukraine️. pic.twitter.com/lVROG2zhNt

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 9, 2022