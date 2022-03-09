Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Об’єднане Королівство вивчає можливість передачі Україні зенітних ракет виробництва Thales, щоби допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.

Про це урядовець сказав вдень середу, 9 березня, британським парламентарям, повідомляє агентство Reuters.

“Життєво важливо… щоб Україна зберегла свою здатність літати і придушувати російську повітряну атаку”, – наголосив він.

“У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів STARStreak. Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо”, – сказав Воллес.

Якщо це рішення підтвердиться, то це стане важливим кроком у підтримці Британією України.

За словами Воллеса, Британія вже поставила Україні 3 615 одиниць протитанкової зброї, а також незабаром поставить невелику партію протитанкових ракет Javelin.

Довідково

Starstreak – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

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