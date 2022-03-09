Home / Світ / Європа / Британія затримала перший російський літак після введення авіаційних санкцій проти РФ

Британія затримала перший російський літак після введення авіаційних санкцій проти РФ

09/03/2022 14:52

Велика Британія затримала перший російський літак після введення авіаційних санкцій проти Росії.

Про це пишуть ВВС  та The Telegraph.

Зареєстрований у Люксембургу приватний джет приземлився в аеропорту Фарнборо у Гемпширі.

Відомо, що літак може бути пов’язаний з мільярдером Євгеном Швідлером, другом російського олігарха Романа Абрамовича. Літак затримали за особистим наказом міністра транспорту Великої Британії Гранта Шеппса.

“Грант сповнений рішучості використати усі важелі, які є в його повноваженні, щоб придушити багатий стиль життя російських олігархів. Але це непросто – справжніх власників приватних літаків можна приховати за реєстрацією у третіх країнах та підставними компаніями”, – цитує видання джерело в уряді.

Нагадаємо, 8 березня Велика Британія посилила авіаційні санкції проти Росії, оголосивши, що буде затримувати російські літаки на території країни і викреслювати їх з британського реєстру. Заборона на польоти у повітряному просторі Великої Британії тепер поширюється на «будь-які повітряні судна, які належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним із Росією чи підсанкційними фізичними або юридичними особами».

Нові санкції також забороняють страхування та перестрахування пов’язаних із Росією компаній у космічній та авіаційній галузях, а також експорт інших послуг і технологій у цих секторах економіки.

Читайте також:
Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території й сплатити репарації, – Джонсон

Унікальних переглядів: 103
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Концерт класичної музики на Майдані закликав світ “закрити небо” над Україною

У Києві на Майдані, біля стели Незалежності, відбувся концерт класичної музики під назвою “Вільне небо”. Музиканти симфонічного оркестру “Київ-Класик” під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse