Британія затримала перший російський літак після введення авіаційних санкцій проти РФ

Ілюстративне фото

Велика Британія затримала перший російський літак після введення авіаційних санкцій проти Росії.

Про це пишуть ВВС та The Telegraph.

Зареєстрований у Люксембургу приватний джет приземлився в аеропорту Фарнборо у Гемпширі.

Відомо, що літак може бути пов’язаний з мільярдером Євгеном Швідлером, другом російського олігарха Романа Абрамовича. Літак затримали за особистим наказом міністра транспорту Великої Британії Гранта Шеппса.

“Грант сповнений рішучості використати усі важелі, які є в його повноваженні, щоб придушити багатий стиль життя російських олігархів. Але це непросто – справжніх власників приватних літаків можна приховати за реєстрацією у третіх країнах та підставними компаніями”, – цитує видання джерело в уряді.

Нагадаємо, 8 березня Велика Британія посилила авіаційні санкції проти Росії, оголосивши, що буде затримувати російські літаки на території країни і викреслювати їх з британського реєстру. Заборона на польоти у повітряному просторі Великої Британії тепер поширюється на «будь-які повітряні судна, які належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним із Росією чи підсанкційними фізичними або юридичними особами».

Нові санкції також забороняють страхування та перестрахування пов’язаних із Росією компаній у космічній та авіаційній галузях, а також експорт інших послуг і технологій у цих секторах економіки.

Читайте також:

Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території й сплатити репарації, – Джонсон