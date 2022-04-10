На Київщині росіяни вбили щонайменше 1222 людини, – Венедіктова

За даними станом на ранок 10 квітня, встановлено, що в Київській області від рук російських окупантів загинуло понад 1220 осіб.

Про це заявила в коментарі Sky News генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

“Сьогодні вранці ми маємо 1 222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України, – це воєнні злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це виправити”, – заявила Венедіктова, коментар якої цитує TheGuardian.

Вона також назвала воєнним злочином ракетний удар ЗС РФ по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинули 52 людини.

“Безумовно, це військовий злочин. Це була російська ракета, яка вбила понад 50 осіб. Ці люди просто хотіли врятувати свої життя. Вони хотіли, щоб їх евакуювали разом із дітьми. Це були жінки, це були діти, і вони просто хотіли врятувати свої життя”, – сказала Венедіктова.

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