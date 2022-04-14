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РФ планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань, – ГУР

14/04/2022 11:22

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.

Зокрема угруповання російських військ “Центр”, яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96-ї окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

У документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Аналіз бойових документів противника розкриває його реальні плани щодо захоплення столиці України.

Заяви російських політиків та пропагандистів про ніби то наміри лише затримати українські підрозділи навколо столиці та добровільний відхід від Києва є черговою брехнею та наміром прикрити поразку окупаційних військ.

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