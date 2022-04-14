ССО підірвали міст із ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТО

Фото: пресслужба КССО

У Харківській області група воїнів Сил спецоперацій ЗСУ підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

“Кілька днів тому наші воїни виявили ворожу техніку на Харківщині. Це були бронеавтомобіль “Тигр”, “КамАЗ” і три “Урали”, що рухалися на підсилення свого угруповання у Харківській області”, – йдеться в повідомленні.

Установивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО здійснили дорозвідку об’єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки.

Це був міст на шляху ворожої техніки.

Далі – кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту.

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Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори Сил спецоперацій чекали на ворога, який нічого не підозрюючи їхав назустріч смерті.

“Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону. Підірвавши міст із росіянами, наші оператори за допомогою БПЛА підтвердили ураження цілі. Після цього справу довершили наші колеги із Сил оборони України”, – додали в пресслужбі ССО.

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