ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 49 – 13.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: Фб Генеральний штаб ЗСУ

1:40

Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про “геноцид” під час війни Росії в Україні.

“Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії”, – допис у Twitter.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022

Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи “вчиняє диктатор геноцид” в іншій країні.

Після півночі

За минулу добу Повітряні сили ЗСУ збили російський штурмовик Су-25.

Це “ювілейна”, 300-та повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита з початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну, інформує пресслужба Командування ПС.

Як зазначається в повідомленні, 12 квітня на сході та півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалася не надто сприятлива погода для виконання завдань – тому інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Опівночі

Президент Зеленський: “Кілька хвилин тому я підписав три укази. Державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 72 – посмертно.

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки МО України.

Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно”.

Опівночі

Зі звернення президента Володимира Зеленського:

“Пам’ятаєте, як у Росії хвалилися, що захоплять Київ за 48 годин? Натомість Україна дає відсіч ворогу вже 48 днів. Сьогодні варто це згадати.

Згадати, що російське керівництво сподівалося побачити парад окупантів на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого, після початку вторгнення. А бачить щодня стрункі ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло.

За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія – за дві війни в Чечні”.

Зеленський запропонував Росії обміняти затриманого Службою безпеки кума Путіна Віктора Медведчука на всіх українських військовослужбовців, що наразі перебувають у російському полоні.

Він наголосив, що вважає “особливо цинічним” з боку Медведчука використовувати військовий камуфляж.

“Намагався так замаскуватись. Ось такий “вояка”. Ось такий “патріот”. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу.

Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз у російському полоні”, – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що наші правоохоронні органи та військові мають розглянути таку можливість.

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Читайте про ДЕНЬ 46 ОБОРОНИ, 10.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.