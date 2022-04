ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 49 – 13.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про “геноцид” під час війни Росії в Україні.

“Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії”, – допис у Twitter.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022