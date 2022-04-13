Охоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і де переховувався

Особистий охоронець підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука розповів, де переховувався проросійський політик.

Про це ввечері в середу, 13 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Спецслужба опублікувала відео, на якому громадянин, який називає себе Андрій Таран, розповідає подробиці втечі Медведчука з-під домашнього арешту і до спроби втечі з України.

За словами чоловіка, з 2000 року він перебував на службі у Держохороні, де й познайомився з Медведчуком і згодом перейшов у його особисту охорону. Пропрацював там приблизно 20 років.

Віктор Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. За “легендою” цей будинок нібито орендує сім’я з Італії.

Лідер “ОПЗЖ” сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі. Також він постійно спілкувався із дружиною Оксаною Марченко про деталі плану.

“23 лютого 2022 року о першій ночі я здійснив під керівництвом Мартинова Андрія Юрійовича (співзасновник охоронної фірми Медведчука “Шторм”, – “Н”) два виїзди навколо нашого об’єкту по вулиці Медвинській для приспання пильності співробітників поліції, які були закріплені за нашим об’єктом.

Втретє ми виїхали вже з об’єкту на вул. Медвинській утрьох: Мартинов, я та Медведчук. Спустившись униз по вулиці Монтажників, ми пересіли в іншу машину, де чекала незнайома мені чоловік на ім’я Богдан.

Після прибуття на нову адресу по вул. Яслинська 11в, він нас залишив, повернувся через 20-30 хвилин, привізши з собою кухаря.

До моїх обов’язків входила охорона будинку, і самого Медведчука. Тут мені була розказана “легенда” – що цей будинок орендує сімейна пара з Італії на ім’я Сандро та Свєта”, – сказав охоронець.

За словами Тарана, у спілкуванні із дружиною Оксаною Марченко Медведчук згадував, що ФСБ РФ “усе зроблять та допоможуть”.

Політик сказав, що за ним мають приїхати військові. Через деякий час приїхав чоловік у чорному одязі із жовтим пакетом. Вони піднялися нагору, за 10 хвилин вийшли, Медведчук був в українській військовій формі, балаклаві та кепці.

Охоронець чув, що Медведчук розповідав дружині, що його втечу готує ФСБ, ймовірно, через Придністров’я, бо Білорусь та Росія вже закриті.

Медведчука чекало дві машини, нардеп сів в одну з них і попрощався словами: “Дякую, чекайте на подальші вказівки”.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання Медведчука.

ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала втікача по дорозі – на виїзді з Київської області.

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