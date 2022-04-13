Баканов розповів деталі про затримання Медведчука

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що спецоперація із затримання лідера проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” та підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука була складна і небезпечна для її учасників. Вона тривала понад місяць.

Як передає “Новинарня“, про це глава СБУ розповів у ефірі національного телемарафону ввечері в середу, 13 квітня.

“Спецоперація здійснювалася у воєнних умовах. Президент дав доручення СБУ, щоби ми активізували всі наші можливості та виконали її – знайти пана Медведчука. Було проведено дуже багато аналітичної, оперативної, агентурної роботи, яка зрештою привела нас нього”, – сказав Баканов.

За його словами, під час здійснення спецоперації СБУ протистояв не лише сам Віктор Медведчук, а й “дуже потужний ворог – ФСБ”.

“ФСБ прагнула вивезти кума Путіна закордон – до Придністров’я, а потім – до Москви. Російські спецслужби для здійснення свого задуму залучили лідерів злочинного світу та корумпованих правоохоронців”, – додав Баканов.

Зазначається, що ФСБ задіяла всі можливості, щоби замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, робила фейкові “зливи”, де намагалася здати “липові” маршрути для евакуації Віктора Медведчука.

“Нам намагалися вкинути інформацію, мовляв, він уже перебуває чи то в Швеції, чи то в Угорщині. Або на території України – від Закарпаття до Сумської області. І так хотіла пустити нас хибним слідом. Навіть підготували псевдо-Медведчуків“, – сказав очільник СБУ.

“Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т.зв. “Придністровської Молдавської Республіки”, де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося!” – додав Іван Баканов.

Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з’ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

“Це дозволило оперативникам і слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії. Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання”, – сказав голова СБУ.

Також він додав, що затримання Медведчука дає сигнал кожному зраднику України – ніхто не уникне покарання, і СБУ зробить для цього все можливе.

Обставини

Віктор Медведчук – кум Путіна, великий бізнесмен, народний депутат України, лідер проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя”, діяльність якої під час воєнного часу зупинена.

За часів президента Порошенка він також брав участь у роботі гуманітарної підгрупи ТКГ з питань Донбасу.

Медведчука і його ГО “Український вибір” віддавна вважали провідниками політики Кремля в Україні.

У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції до Медведчука і Марченко за фінансування тероризму.

13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді: цілодобовий домашній арешт.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації)).

За версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У листопаді 2021 року журналісти-розслідувачі зафіксували, як Медведчук під санкціями продовжив реконструювати свій маєток у Пущі-Водиці.

21 лютого 2022 року, за кілька днів до великого наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого.

27 лютого в МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.

У середині березня повідомляли, що спецгрупа СБУ шукає Медведчука по всій Україні.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.

26 березня СБУ провела обшук у соратника Медведчука Михайла Погребинського. У нього знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Путіна нібито підтримують 46% українців (однією з підстав повномасштабного нападу Росії на Україну називають переконання Путіна, нібито тут більшість населення позитивно зустріне “скинення нацистів” та прихід проросійської влади).

За кілька днів Погребинського бачили в Будапешті, звідки він прямував, імовірно, в Гамбург.

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