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Спецгрупа СБУ шукає Медведчука по всій Україні, – ЗМІ

16/03/2022 12:22

Розшуком підозрюваного у державній зраді проросійського політика і народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука займається посилена група правоохоронців. Він втікач може переховуватися в колег із партії.

Про це вранці в середу, 16 березня, інформує “Українська правда” з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що станом на 11 березня у правоохоронців була інформація, що підозрюваний залишив свій маєток орієнтовно 24 лютого, вимкнув телефони і відтоді не виходив на зв’язок.

Медведчук перебуває на території України та переховується у посіпак із “Опозиційної платформи – За життя” та інших соратників.

Зараз пошуком Медведчука займається спеціальна група, до якої входять співробітники СБУ та офісу генпрокурора.

Оперативно-розшукові заходи проводять по всій країні, зокрема у західних областях.

Водночас серед соратників Медведчука відпрацьовувалась адреса Нестора Шуфрича на Закарпатті. Але оперативні заходи та відпрацювання можливих місць переховування наразі результатів не дали.

Також посилено моніториться прикордонна зона.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, що підозрюється у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, втік з-під домашнього арешту у перші дні після нападу Росії на Україну. Його дружина Оксана Марченко, судячи з останнього опублікованого нею відео, зараз у Москві.

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