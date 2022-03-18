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Суд у Львові заочно арештував Медведчука

18/03/2022 18:46

Личаківський районний суд Львова заочно виніс ухвалу про утримання під вартою одного з лідерів “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили в ДБР у п’ятницю, 18 березня.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

“Раніше слідчі та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука”, – зазначається в повідомленні.

Як відомо, народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Місце перебування фігуранта встановлюється.

Українців просять повідомляти про можливе місце перебування Медведчука до ДБР:
на електронну адресу inform.dbr@gmail.com
за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10).

Нагадаємо, Медведчук перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.

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Україна

Суд у Львові заочно арештував Медведчука

Личаківський районний суд Львова заочно виніс ухвалу про утримання під вартою одного з лідерів “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомили в...

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