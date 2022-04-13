ЗСУ знищили ворожий пересувний пункт управління із керівництвом БТГр і захопили службові документи окупантів. ФОТО

Українські десантники разом із побратимами з інших складових сил оборони знищили ворожу колону військової техніки.
Про це вдень у середу, 13 квітня, інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
“В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗС України спільно з побратимами з інших складових сил оборони держави, знищено колону військової техніки російських окупантів.
Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201-ї військової бази Центрального військового округу ЗС РФ”, – йдеться в повідомленні.
Українські оборонці також захопили службові документи окупантів і виявили “цинічні матеріали пропагандистського характеру”.
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