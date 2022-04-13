ЗСУ знищили ворожий пересувний пункт управління із керівництвом БТГр і захопили службові документи окупантів. ФОТО

В Україні відновлюється попит на квартири у новобудовах

Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. В Одесі, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Вінниці та інших містах люди починають вкладати гроші у новобудови. Про це повідомляє портал з...