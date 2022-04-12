ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 48 – 12.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Вночі

Андрій Цаплієнко: Запорізьку журналістку Ірину Дубченко звільнили з полону

Кореспондент ТСН у Запоріжжі Яків Носков розповів: “Власкор УНІАН Іра Дубченко в Запоріжжі. Тиждень тому в окупованій Розівці її арештували орки. Подробиці не запитував. Витягли. Жива і вдома, з дитиною”.

Як інформувала Національна спілка журналістів України, Ірину Дубченко затримали окупанти у Розівці, де журналістка доглядала хвору бабусю. Ірину загарбники звинуватили у наданні прихистку українському військовослужбовцю та відправили до Донецька, на тимчасово окуповану територію.

Напередодні

Рассольнік з обозу для орди. Як вони це їдять?! Чи це вже хтось їв?..

Північ

Звернення президента Володимира Зеленського:

Зеленський заявив, що для деблокування Маріуполя Україні потрібні літаки, важка бронетехніка та необхідна артилерія, з постачанням якої затягують деякі держави.

“Наші Збройні сили бʼють окупантів недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою. Але якщо говорити про необхідну зброю, ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів.

На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь“, – сказав президент.

“Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але… Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення. Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути.

І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії”, – заявив Зеленський.

Близько півночі

За добу 11 квітня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та ППО Сухопутних військ ЗС України знищено сім повітряних цілей російських окупантів:

один літак;

два вертольоти;

чотири безпілотних літальних апарати.

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ, повідомляє пресслужба Командування ПС ЗСУ.

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Читайте про ДЕНЬ 40 ОБОРОНИ, 04.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 41 ОБОРОНИ, 05.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 44 ОБОРОНИ, 08.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 45 ОБОРОНИ, 09.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 46 ОБОРОНИ, 10.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.