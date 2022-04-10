Число загиблих від ракетного удару РФ по вокзалу Краматорська зросло до 57

За оновленими даними, внаслідок ракетного удару військ РФ по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня 57 людей загинули, 109 були поранені.

Як передає “Новинарня“, такі цифри ввечері 10 квітня озвучив в ефірі національного телемарафону голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, таке число загиблих фігурувало сьогодні в статистиці станом на 11-ту годину, але відтоді не змінилося.

Голова області також розповів, що слідча група завершила роботу на місці події.

Важко поранені перебувають у безпечних регіонах, вся необхідна медична допомога їм надається.

Крім того, зазначив Кириленко, після трагедії в Краматорську значно зросла кількість людей, які прагнуть евакуюватися з регіону.

Що сталося

За кілька хвилин до 10:30 8 квітня російські війська завдали удару двома тактичними ракетами по Краматорську Донецької області. Одна “Точка-У” вразила територію залізничного вокзалу, де чекали відправки евакуаційних поїздів на безпечну територію 3-4 тисячі людей, переважно жінки й діти.

За попередніми даними, станом на 17:30 8 квітня, внаслідок ракетного обстрілу загинули 50 людей, із них п’ятеро – діти. До лікарень доправлено 98 осіб (16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків). На той час 38 людей загинули одразу на вокзалі, дванадцятеро людей померли у лікарні.

Надалі число жертв зростало – важкопоранені помирають у шпиталях.

Євросоюз та інші західні демократії назвали удар по краматорському вокзалу новим воєнним злочином РФ.

Вокзал Краматорська – найважливіший транспортний хаб для сполучення з підконтрольними Україні територіями Донецької і Луганської областей.

Україна продовжує евакуацію цивільного населення Донецької і Луганської областей перед очікуваною великою “битвою за Донбас”, для якої Москва перекидає військові резерви з інших напрямків.

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