Укрпошта ввела в обіг марку “Русскій воєнний корабль, іді … !”

Фото: Укрпошта

Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану – “Русскій воєнний корабль, іді … !”.

Про це повідомила пресслужба у вівторок, 12 квітня.

“Укрпошта випускає марку, не чекаючи кінця війни, а одразу, як тільки єдиний виробник в Україні поштових марок зміг її виготовити. “Фраза “Русский военный корабль иди…” стала одним із символів супротиву українців російській орді. Вона про силу духу наших воїнів, про честь і гідність справжніх українців”, – зазначила заввіділу поштових послуг Лариса Макаренко.

У конкурсі, який було оголошено 1 березня, взяли участь майже 500 художників. У голосуванні взяли участь майже 8000 респондентів. Автор ескізу-переможця – родом з Криму. Зараз Борис Грох мешкає у Львові.

На церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова. Без нього не було ані поштової марки, ані такого потужного спротиву, приклад якого зокрема дали солдати з острова Зміїний.

Нагадаємо, російські кораблі атакували Зміїний 24 березня. Окупанти закликали захисників острова – прикордонників, моряків, морпіхів – здатися, але Роман Грибов відповів: “Русскій воєннний карабль, іді н***й”.

Фраза Грибова стала крилатою й масово використовується на позначення опору українців російському вторгненню.

Спершу вважалося, що загинули всі оборонці Зміїного.

Як розповів згодом президент Володимир Зеленський, частина захисників острова загинула, частина потрапила в полон.

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