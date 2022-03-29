Home / Війна / У Черкасах нагородили захисника Зміїного – автора фрази про військовий корабель РФ. ВІДЕО
У Черкасах нагородили захисника Зміїного – автора фрази про військовий корабель РФ. ВІДЕО
29/03/2022 18:05
Фото: Черкаська ОДА
Один із захисників острова Зміїний повернувся з полону додому. Із військовослужбовцем Романом зустрівся начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець та передав бійцю відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».
Про це у вівторок, 29 березня, повідомила пресслужба Черкаської ОВА.
“Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку “За заслуги перед Черкащиною”. Із такими захисниками ми обов’язково переможемо!”, – сказав начальник ОВА.
Росіяни атакували Зміїний 24 березня приблизно о 18:00. Спочатку окупанти намагалися шантажувати прикордонників, але Роман Грибов відповів: “Рускій ваєннний карабль, іді н***й”. Після цього рашисти завдали по острову ракетно-артилерійський удар.
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.