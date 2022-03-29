У Черкасах нагородили захисника Зміїного – автора фрази про військовий корабель РФ. ВІДЕО

Фото: Черкаська ОДА

Один із захисників острова Зміїний повернувся з полону додому. Із військовослужбовцем Романом зустрівся начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець та передав бійцю відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

Про це у вівторок, 29 березня, повідомила пресслужба Черкаської ОВА.

“Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку “За заслуги перед Черкащиною”. Із такими захисниками ми обов’язково переможемо!”, – сказав начальник ОВА.

Росіяни атакували Зміїний 24 березня приблизно о 18:00. Спочатку окупанти намагалися шантажувати прикордонників, але Роман Грибов відповів: “Рускій ваєннний карабль, іді н***й”. Після цього рашисти завдали по острову ракетно-артилерійський удар.

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