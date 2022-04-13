Балу, Крєпиш, Тур: президент надав звання Героя України посмертно трьом воїнам ЗСУ

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно трьом воїнам, які загинули в боях за південь, Донеччину і Київщину.

Відповідний указ №233/2022 глава держави підписав 12 квітня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання присвоєно:

Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”

БАЛЮКУ Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

ОЦЕРКЛЕВИЧУ Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)

СКОБЛІ Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).

“Новинарня” збірала історії трьох Героїв.

Володимир Балюк “Балу”

Володимир Балюк був родом із Волині, з Ковельського району. Головний сержант десантно-штурмової роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Учасник АТО і ООС.

Мав високу професійну підготовку, брав призові місця у змаганнях із практичної стрільби і кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар’єру.

Загинув 5 квітня на півдні України під час бою з переважаючими силами противника. При цьому Балу особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника.

Загалом під час того бою штурмова група, якою командував сержант Балюк, знищила чотири БМД та багато окупантів, а інші підрозділи 80 одшбр спалили п’ять російських танків і ліквідували кілька десятків живої сили росіян.

Віктор Оцерклевич “Крєпиш”

Віктор Оцерклевич народився 10 травня 1986 року в Болграді Одеської області. Після строкової служби залишився у війську, але 2010 року звільнився й надалі працював на шахті “Родіна” Криворізького залізорудного комбінату.

Протягом 2015-2016 років брав участь у на той час антитерористичній операції на сході. У грудні 2016 року уклав контракт про проходження військової служби в лавах ЗСУ. Воював неподалік Донецького аеропорту, на Світлодарській дузі та в інших “гарячих точках” АТО/ООС. Служив, зокрема, у 54-й окремій механізованій бригаді.

“До 2010 року я служив, а потім звільнився, бо бачив розпад нашої армії. Відтоді дуже змінились і озброєння, і екіпіровка. Ми дуже зросли.

Я думаю, з часом наші Збройні сили будуть дуже міцні, серед найкращих у світі. Ця війна нас дуже підняла. Думав, що цього вже не зробить ніхто. Але бойові дії зробили нашу армію сильнішою, військових – професійними і вмотивованими”, – казав Віктор у лютому 2018 року.

За інформацією криворізьких ЗМІ, станом на квітень 2022 року капітан Оцерклевич був заступником командира механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка.

Загинув біля міста Бахмут Донецької області.

Олексій Скобля “Тур”

Білоруський доброволець Олексій Скобля воював за Україну з 2015 року.

Спершу – в складі тактичної групи білорусів, яка входила у Добровольчий український корпус “Правий сектор”.

Згодом легалізувався в ЗСУ, служив у 8-му полку Сил спеціальних операцій.

Загинув 13 березня біля села Мощун на околиці Києва, прикриваючи відхід своєї групи. 14 березня Олексієві мало виповнитися 32 роки.

Указом президента від 4 квітня посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІ ступеня.

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