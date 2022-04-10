Home / Війна / У бою з рашистами на півдні героїчно загинув десантник Володимир Балюк

У бою з рашистами на півдні героїчно загинув десантник Володимир Балюк

10/04/2022 19:12

У бою з російськими загарбниками на півдні України героїчно загинув боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади сержант Володимир Балюк “Балу”.

Про воїна, якого представлено до звання Героя України (посмертно), розповідає пресслужба 80 одшбр.

“Сержант Володимир Балюк був взірцевим представником сучасного сержантського корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У нього була висока професійна підготовка, чималий бойовий досвід та участь у міжнародних навчаннях”, – пишуть побратими.

Про свого бойового побратима згадує офіцер-десантник з позивним “Одін”, його друг та безпосередній командир:

“Володя – учасник АТО та ООС, обіймав посаду головного сержанта нашої десантно-штурмової роти. Він був надійним, спокійним та виваженим, чесним і справедливим чоловіком.

Не було таких питань, які б він не зміг вирішити. У нього завжди все виходило: у службі, спорті та інших справах. Балу завжди брав призові місця у змаганнях по практичній стрільбі та кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар’єру…

5 квітня наш підрозділ, у складі якого Володимир командував штурмовою групою, вів наступальні дії.

Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Проте противник, щоб зірвати наш наступ, кинув танки, бронетехніку та чимало живої сили.

Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту, яка йшла прямо на наші бойові позиції. Володимир помітив бойову машину та відразу “підсмажив” її з “Джавеліна”.

За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Балу миттєво схопив до рук NLAW та підбив дугу “беху”. Вона теж запалала.

Володимир Балюк та його протитанкова зброя

Бій продовжувався. Контратака окупантів захлеснулася. Рашисти почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. Саме в цей момент Володимир отримав смертельне осколкове поранення…”

Загалом під час того бою штурмова група, якою командував сержант Володимир Балюк, знищила чотири БМД та багато окупантів, а інші підрозділи 80 одшбр спалили п’ять російських танків і ліквідували кілька десятків живої сили росіян.

“Знаєте, мені досі не віриться, що Володі з нами нема. Я чомусь думаю, що Володя все одно десь тут поруч, просто ми його не бачим. І вже з неба він буде допомагати нам далі знищувати ворога та гнати його з нашої рідної землі”, – додає Одін.

За проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість під час відсічі й стримування збройної агресії РФ головний сержант десантно-штурмової роти сержант Володимир Балюк представлений до звання Героя України (посмертно).

Читайте також:
На Ізюмському напрямку загинув один із лідерів “Правого сектора” Тарас “Хаммер” Бобанич

Як воював і як загинув розвідник Станіслав Партала “Метро” з “Азову”, Герой України

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Шахрай із СІЗО ошукав волонтерів на 1,3 млн грн, “продаючи” неіснуючі бронежилети

Поліція в Києві викрила та повідомила про підозру шахраю з-за ґрат столичного СІЗО, який ошукав понад сотню волонтерів, “продаючи” їм неіснуючі бронежилети та іншу амуніцію для ЗСУ. Як передає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse