У бою з рашистами на півдні героїчно загинув десантник Володимир Балюк

Володимир Балюк

У бою з російськими загарбниками на півдні України героїчно загинув боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади сержант Володимир Балюк “Балу”.

Про воїна, якого представлено до звання Героя України (посмертно), розповідає пресслужба 80 одшбр.

“Сержант Володимир Балюк був взірцевим представником сучасного сержантського корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У нього була висока професійна підготовка, чималий бойовий досвід та участь у міжнародних навчаннях”, – пишуть побратими.

Про свого бойового побратима згадує офіцер-десантник з позивним “Одін”, його друг та безпосередній командир:

“Володя – учасник АТО та ООС, обіймав посаду головного сержанта нашої десантно-штурмової роти. Він був надійним, спокійним та виваженим, чесним і справедливим чоловіком.

Не було таких питань, які б він не зміг вирішити. У нього завжди все виходило: у службі, спорті та інших справах. Балу завжди брав призові місця у змаганнях по практичній стрільбі та кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар’єру…

5 квітня наш підрозділ, у складі якого Володимир командував штурмовою групою, вів наступальні дії.

Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Проте противник, щоб зірвати наш наступ, кинув танки, бронетехніку та чимало живої сили.

Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту, яка йшла прямо на наші бойові позиції. Володимир помітив бойову машину та відразу “підсмажив” її з “Джавеліна”.

За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Балу миттєво схопив до рук NLAW та підбив дугу “беху”. Вона теж запалала.

Бій продовжувався. Контратака окупантів захлеснулася. Рашисти почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. Саме в цей момент Володимир отримав смертельне осколкове поранення…”

Загалом під час того бою штурмова група, якою командував сержант Володимир Балюк, знищила чотири БМД та багато окупантів, а інші підрозділи 80 одшбр спалили п’ять російських танків і ліквідували кілька десятків живої сили росіян.

“Знаєте, мені досі не віриться, що Володі з нами нема. Я чомусь думаю, що Володя все одно десь тут поруч, просто ми його не бачим. І вже з неба він буде допомагати нам далі знищувати ворога та гнати його з нашої рідної землі”, – додає Одін.

За проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість під час відсічі й стримування збройної агресії РФ головний сержант десантно-штурмової роти сержант Володимир Балюк представлений до звання Героя України (посмертно).

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