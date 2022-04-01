Як воював і як загинув розвідник Станіслав Партала “Метро” з “Азову”, Герой України

За мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, указом президента України №167/2022 від 25 березня лейтенант Партала Станіслав Юрійович удостоєний звання Герой України з орденом “Золота Зірка” (посмертно).

За цими рядками – життя і смерть великого воїна-розвідника з позивним “Метро”, який очолював групу зі складу полку Нацгвардії “Азов” та воював ще з 2014 року.

Цивільний ультрас харківського “Металіста”, він в “Азові” почав із рядового і палив російську бронетехніку, нищив “сепарів” та брав їх у полон від початку війни на Донбасі.

В одному з виходів біля села Павлопіль Метро зі своєю групою мав завдання забрати тіло забрати тіло загиблого побратима. Під час евакуації сапери, котрі рухалися попереду, підірвалися на вибуховому пристрої, двоє з них зазнали поранень, групу почали обстрілювати терористи. Однак завдяки досвіду на той час сержантові Парталі вдалося вивести групу, евакуювати поранених та винести тіло загиблого.

Станіслав Партала відзначився в районі селища Зайцеве, де завдяки його професіоналізму та вмілому керівництву боєм було знищено диверсійно-розвідувальну групу противника: чотирьох бойовиків убито, одного – взято в полон.

У 2016-му та 2020 роках Стас отримував від двох президентів ордени “За мужність” (ІІІ і ІІ ступеня), у 2017-му був відзначений званням “Народний Герой України”.

За роки служби в зоні АТО/ООС гвардієць провів безліч вдалих виходів, знищив десятки окупантів, як інструктор навчив військової справи безліч військових.

“Побратими й посестри згадують про нього як про людину небагатослівну й абсолютно байдужу до нагород. «Розвідник від Бога» — ця коротка характеристика з вуст кадрового офіцера Нацгвардії варта тисячі відзнак…” – пише про командира взводу розвідки “Армія інформ”.

Саме завдяки таким воїнам, як Станіслав Партала, Маріуполь захлинається кров’ю російських загарбників, але не здається.

27 лютого 2022-го в акваторії Азовського моря з’явилися бойові кораблі РФ, розпочали обстріл узбережжя та спробували висадити морський десант. Бій прийняли морські піхотинці ЗСУ, які успішно відбили три спроби рашистів ступити на берег. Морпіхи були змушені відступити для перегрупування, а прикриття їхнього відходу та тимчасове утримання берегових рубежів було доручене нацгвардійцям – групі ОЗСП “Азов”. Протягом 48 годин “азовці” відбили чотири спроби висадки морського десанту, завдали ворогу суттєвих втрат. Лейтенант Партала особисто знищив вісьмох загарбників та потопив два ворожі плавзасоби.

2 березня Станіслав та його підлеглі успішно виконали задачу з мінування можливих шляхів висування ворога й уже поверталися до пункту дислокації. Але в районі селища Калинівка, що в східних передмістях Маріуполя, зіткнулися з групою противника, яка чисельно значно перевищувала нацгвардійців кількісно і спробувала їх оточити.

Метро організував відбиття нападу. У ході бою нацгвардійці знищили три бронемашини противника (дві з них особисто підбив лейтенант Партала), і ворог удався до втечі.

Командир взводу дістав важке поранення, та попри це продовжував керувати боєм і зумів вивести свій підрозділ у район зосередження.

На жаль, життя Героя врятувати не вдалося.

Лейтенант Станіслав Партала “Метро” – в строю! Тепер уже як символ видатного воїна України, розвідника від Бога.

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