“Рахунок на години”: морпіхи 36-ї бригади надіслали відеозвернення з Маріуполя

Автор звернення. Кадр відео

Частина військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ імені Михайла Білинського в оточеному Маріуполі вранці 12 квітня вийшли на зв’язок і надіслали журналістам відеозвернення.

Про це повідомила військкор каналу “1+1” Наталія Нагорна, яка поширила в себе на ФБ-сторінці два фрагмент відео, записане неназваним офіцером бригади.

Звернення воїнів записане в приміщенні, імовірно, на промисловому об’єкті. У посланні не міститься якихось закидів чи звинувачень, але з нього випливає, що можливості морпіхів чинити опір добігають кінця.

“Вони поки живі, вони не в полоні. Але скільки ще так «протримаються» – рахунок на години”, – зазначила Нагорна.

“…Я підтверджую, що відео морських піхотинців 36-ї бригади, скинуте мені, записане сьогодні близько 5-ї ранку в Маріуполі. Люди, які просять продовжувати боротьбу і говорять про те, що трималися до кінця, в той момент хоч і знаходилися в оточенні, але не в полоні і говорили без примусу.

Так, немає чим чинити опір. Але ніхто в світі не має права їм дорікнути тим, що більше тримати оборону нічим і ніяк. Вони тримали багатотисячну орду на мужності та характері”, – прокоментувала Нагорна в наступному дописі.

Автор звернення сказав на камеру:

“Слава Україні! Держава Україна. Ми – захисники Маріуполя. 36-та бригада морської піхоти, яка до останнього тримала (і тримає) оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що місто дійсно опинилося в блокаді, в кільці, і жодного підвозу боєприпасів не відбувалося.

Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив і продовжує вірити в морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними завжди… І залишаємося вірними завжди. Слава Україні!”

У другому відео офіцер показує побратимів і додає: “…І всі українці мають пам’ятати ціну цього супротиву. І довершити справу. І відстояти перемогу. До кінця. Україна, Європа, світ – з вірою в перемогу. Ми вірні завжди. Вірні до кінця”.

Нагадаємо, вчора “Новинарня” повідомляла, що на ФБ-сторінці 36 обрмп було оприлюднено текст листа морського піхотинця – одного з вищих офіцерів бригади, який після того перестав виходити на зв’язок. Він повідомляв, що в підрозділу закінчився боєкомплект, він перебуває в оточенні.

Після цього президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні назвав “відповідальними” за долю Маріуполя також і країни, які не постачають зброю Україні.

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