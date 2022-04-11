Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний каже, що підтримує стійкий зв’язок із захисниками Маріуполя.
Про це йдеться на офіційній сторінці головкома у ФБ у понеділок, 11 квітня.
“Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках”, – написав Залужний.
Нагадаємо, що в неділю, 11 квітня, оборонці Маріуполя та “азовці” розповіли, що з ними вже ніхто не зв’язується та не беруть слухавку більше двох тижнів.
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