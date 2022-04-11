Home / Війна / “Сьогодні буде крайній бій, далі – врукопашну”: у 36-ї бригади морпіхів у Маріуполі закінчилися боєприпаси

“Сьогодні буде крайній бій, далі – врукопашну”: у 36-ї бригади морпіхів у Маріуполі закінчилися боєприпаси

11/04/2022 09:18

36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя. Морпіхи кажуть, що в них завершуються боєприпаси, сьогодні, ймовірно, буде крайній бій, а далі прийматимуть рукопашні бої.

Текст звернення опублікований у понеділок вранці, 11 квітня. 

Новинарня” подає текст без змін, лише переклавши його: 

***

Дорогий український народе. Ми – 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала  Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли  з Криму  і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.

З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи “енлавів” і Старлінк Ілона Маска – спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.

Без Б/К (боєкомплекту – Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ “Схід” та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили “тримайтеся, ми працюємо”, обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду. 

Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення боєприпасів, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити – повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв’язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося. 

Мудрі генерали радять забирати боєприпаси у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі – в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких – полон.

Дорогий український народе. Я не знаю, що буде далі, але я дуже тебе прошу згадати морських піхотинців добрим словом і незалежно від того, як будуть розвиватися далі події, не говоріть погано про морську піхоту.

Вони зробили все можливе та неможливе.

Бо ми ВІРНІ ЗАВЖДИ!

11.04.2022.

Читайте також:
Зеленський: навколо Маріуполя 10 тисяч ворогів, якщо він вистоїть – це зупинить їх наступ на схід

Із оборонцями Маріуполя ніхто не зв’язується два тижні, – “Азов”

Унікальних переглядів: 2 347
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський пообіцяв напружений і ще більш відповідальний тиждень

Наступний тиждень буде не менш важливим, ніж цей та попередні. Очікується масштабний наступ росіян на сході, ракетні й авіаудари. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні наприкінці доби...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse