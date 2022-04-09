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Зеленський: навколо Маріуполя 10 тисяч ворогів, якщо він вистоїть – це зупинить їх наступ на схід

09/04/2022 18:40

Захисникам Маріуполя протистоїть 10-тисячне російське військо, і якщо місто вдасться втримати, то це зупинить наступ ворога на схід України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про ситуацію із захистом Маріуполя на спільній пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером, пише “Українська правда“.

“Стоїть Маріуполь. Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові. Потужні і міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових”, – зауважив президент.

При цьому він додав, що якщо вдасться втримати Маріуполь, то ці десять тисяч росіян “там будуть знаходитися. І не підуть на схід, і так далі”.

За словами Зеленського, все залежить від того, наскільки швидко реагуватимуть світові партнери з постачанням зброї, від готовності агресора йти далі й від Збройних сил України.

Президент також зазначив, що не береться прогнозувати розвиток подій на сході України, де російський агресор концентрує війська для наступу, але наголосив, що вірить у перемогу нашої держави.

“Ми бачимо підготовку до важливого – хтось каже вирішального – бою на сході нашої держави. Я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку ми постійно демонструємо.

Тому хочу вам сказати: так, паралельно на сході й на півдні йде накопичення військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій.

Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу і нашу перемогу. Ми готові й боротися, і паралельно шукати ті чи інші дипломатичні шляхи, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Поки що ми говоримо і про паралельний діалог”, – сказав Зеленський.

Раніше в інтерв’ю німецькому виданню Bild він зазначив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, бо лише він може зупинити війну.

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