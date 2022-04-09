Зеленський: навколо Маріуполя 10 тисяч ворогів, якщо він вистоїть – це зупинить їх наступ на схід

Захисникам Маріуполя протистоїть 10-тисячне російське військо, і якщо місто вдасться втримати, то це зупинить наступ ворога на схід України.
Про це сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про ситуацію із захистом Маріуполя на спільній пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером, пише “Українська правда“.
“Стоїть Маріуполь. Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові. Потужні і міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових”, – зауважив президент.
При цьому він додав, що якщо вдасться втримати Маріуполь, то ці десять тисяч росіян “там будуть знаходитися. І не підуть на схід, і так далі”.
За словами Зеленського, все залежить від того, наскільки швидко реагуватимуть світові партнери з постачанням зброї, від готовності агресора йти далі й від Збройних сил України.
“Ми бачимо підготовку до важливого – хтось каже вирішального – бою на сході нашої держави. Я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку ми постійно демонструємо.
Тому хочу вам сказати: так, паралельно на сході й на півдні йде накопичення військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій.
Раніше в інтерв’ю німецькому виданню Bild він зазначив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, бо лише він може зупинити війну.
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