Зеленський прокоментував можливості деблокади Маріуполя та евакуації цивільних

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію в Маріуполі, запевнив, що в України уже все готове, щоб вивезти з міста поранених і загиблих. Судна для евакуації жителів Маріуполя морем також може надати Туреччина. Проте багато що залежить і від позиції РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам у вівторок, 5 квітня.

Президент нагадав, що українська влада шукала посередника, якого сприйматимуть загарбники. І що наразі Туреччина готова надати судна для евакуації цивільного населення та поранених із Маріуполя.

«До Маріуполя підійти неможливо. І вони (представники Туреччини – ред.) можуть (вивезти людей – ред.) з Бердянська, а ви розумієте, що до Бердянська це все ще треба, щоб доїхало. Тобто, у нас вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих, і ми чекаємо погодження від путіна. Я розмовляв з Ердоганом, а Ердоган розмовляє з ним (путіним – ред.), і наразі саме від нього (президента РФ– ред.) залежить цей момент», – сказав глава держави.

Серед іншого, він згадав, що низка «диванних експертів» казали, навіщо зустрічатися делегаціям.

«Може, і не треба зустрічатися… І є елементи, які є глобальними, як-от Донбас і Крим. Але є і такі елементи, які мають вирішуватися, і їх багато, і їх також треба комусь обговорювати. Є багато питань, де забрати людей, де щось треба привезти, наприклад, якісь харчі, тощо – хтось повинен якось контактувати. Так, з цими окупантами, але якось це потрібно робити. І тому на рівні делегацій це також обговорюється», – поінформував Зеленський.

Президент, говорячи про ситуацію з Маріуполем, уточнив, що якщо зараз цей перший крок – евакуація жителів міста морем – вдасться, то у найближчі дні можна буде побачити результат.

«Якщо не вдасться – ми точно будемо знати, що це особисто президент рф не дає таку можливість. Хоча з різних сторін всі тиснуть, бо це все ж таки вважається як гуманітарний крок. Тоді нашим людям, всім буде легше, навіть тим, хто втратив своїх дітей, бо вони повинні їх отримати назад, і легше буде хлопцям, які там, у Маріуполі, тому що вони з різних причин сковані цими людьми», – уточнив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи можна очікувати на якесь військове підкріплення для захисників Маріуполя і чи взагалі це можливо, Зеленський зазначив, що військова деокупація Маріуполя – це складне питання.

«Військова деокупація прямо на сьогодні Маріуполя – це дуже складно. І ті хлопці, яким там дуже складно, – вони це прекрасно знають. Ми реально на контакті майже щоденно, і їм важко. Вони дуже міцні. Їм важко, і їм важко по-різному. І там різним людям по-різному важко. Є місія гуманітарна, яка накладає на них (українських військових – ред.) відповідні зобов’язання. Це – їхні побратими, які поранені або загиблі. І так, вони хотіли б, щоб їх там не було, щоб їхні батьки отримали їх (загиблих – ред.) назад, і щоб поранених ми змогли би вивезти», – зазначив Президент.

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